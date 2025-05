Il CorSport in apertura: "Leao cambia marcia al Milan"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao cambia marcia al Milan". Partito dalla panchina, il portoghese è entrato in campo nel primo tempo al posto dell'infortunato Fofana ed è stato decisivo poi nella ripresa nella rimonta milanista prima con un gol e poi ha messo lo zampino in occasione del 2-1 arrivato con un'autorete di Frendrup. Da segnalare anche due parate sensazionali di Mike Maignan nella prima frazione di gioco.

Questo il tabellino di Genoa-Milan, match valido per la 35^ giornata di Serie A.

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 61’ Vitinha, 76’ Leao, 77’ aut. Frendrup.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vásquez, De Winter, Martín; Frendrup, Masini; Messias (dal 60’ Vitinha), Thorsby (dal 72’ Ahanor), Norton-Cuffy (dal 86’ Ekhator); Pinamonti. A disp.: Siegrist, Sommariva, Badelj, Bani, Kassa, Otoa, Venturino, Zanoli. All.: Vieira.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 79’ Walker), Gabbia, Pavlović; Jiménez (dal 70’ Joao Felix), Reijnders, Fofana (dal 28’ Leao), Loftus-Cheek, Theo Hernández; Pulisic (al 79’ Musah), Jović (dal 70’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, E. Royal, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Ammoniti: 22’ Pavlovic, 27’ Thorsby, 69’ Loftus-Cheek, 82’ Leao, 84’ Gabbia, 90’+2 Joao Felix.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.