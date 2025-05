Gazzetta: "Sartori in tribuna. Ma non c'entra il ds dei rossoneri"

Ieri sugli spalti dello stadio Marassi per assistere a Genoa-Milan era presente anche Giovanni Sartori, dirigente del Bologna il cui nome è stato spesso accostato al Diavolo nelle ultime settimane per il ruolo di ds. "Sartori in tribuna. Ma non c'entra il ds dei rossoneri" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossoblù non ha intenzione di privarsi di Sartori che ieri era a Genova solo per vedere dal vivo la formazione rossonera di Sergio Conceiçao in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Il Milan sta proseguendo la ricerca del nuovo direttore sportivo, anche se non è escluso che alla fine tutto resti com'è ora. Se il Bologna non vuole privarsi di Sartori, allo stesso tempo anche Atalanta e Napoli hanno manifestato la stessa volontà con Tony D'Amico e Giovanni Manna, altri due potenziali candidati per il Diavolo. Resta in corsa Igli Tare, con il quale l'ad milanista Giorgio Furlani ha già avuto degli incontri e dei colloqui.