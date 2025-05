Repubblica: "Due gol in un minuto: il Milan graffia ancora"

Repubblica in edicola oggi titola così: "Due gol in un minuto: il Milan graffia ancora". Quarta vittoria nelle ultime cinque partite giocate per il Diavolo che ieri sera ha espugnato lo stadio del Genoa. Altro successo in rimonta per la squadra di Sergio Conceiçao che è andata sotto per un gol di Vitinha, ma poi, nel giro di un minuto, è arrivato prima il pari di Leao e poi l'autogol di Frendrup che ha regalato i tre punti ai rossoneri.

Questo il tabellino di Genoa-Milan, match valido per la 35^ giornata di Serie A.

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 61’ Vitinha, 76’ Leao, 77’ aut. Frendrup.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Vásquez, De Winter, Martín; Frendrup, Masini; Messias (dal 60’ Vitinha), Thorsby (dal 72’ Ahanor), Norton-Cuffy (dal 86’ Ekhator); Pinamonti. A disp.: Siegrist, Sommariva, Badelj, Bani, Kassa, Otoa, Venturino, Zanoli. All.: Vieira.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 79’ Walker), Gabbia, Pavlović; Jiménez (dal 70’ Joao Felix), Reijnders, Fofana (dal 28’ Leao), Loftus-Cheek, Theo Hernández; Pulisic (al 79’ Musah), Jović (dal 70’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, E. Royal, Terracciano, Thiaw; Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Ammoniti: 22’ Pavlovic, 27’ Thorsby, 69’ Loftus-Cheek, 82’ Leao, 84’ Gabbia, 90’+2 Joao Felix.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.