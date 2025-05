Genoa-Milan 1-2, la moviola della Gazzetta: manca il secondo giallo a Thorsby

All'indomani della vittoria del Milan per 2-1 sul campo del Genoa, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza gli episodi arbitrali del match arbitrato da Collu: manca per esempio il secondo giallo a Thorsby che, già ammonito, ha fatto a metà secondo tempo un brutto fallo su Joao Felix. Il direttore di gara avrebbe dovuto ammonirlo per la seconda volta e quindi espellerlo.

I rossoneri hanno chiesto poi un rigore al 55' per un contatto in area tra Norton Cuffy e Rafael Leao, ma è l'attaccante rossonero che si lascia andare. Proteste per un possibile penalty anche da parte del Genoa al 65', ma è Vitinha che aggancia Pavlovic in area e non il contrario. Regolare la posizione di Gimenez in occasione della rete del momentaneo 1-1 di Leao.