Il CorSera titola: "Milan e Inter, il derby continua"

vedi letture

"Milan e Inter, il derby continua", titola il Corriere della Sera che analizza il derby di Coppa Italia giocato ieri sera e finito 1-1. Al diagonale implacabile di Abraham risponde la fiammata dell’ex Calhanoglu, una maledizione per i rossoneri che se lo sono visti anche di notte. Il Milan, che aveva perso 4 delle ultime 6 partite, chiude con l’orgoglio di chi riesce a tenere testa a cugini più forti e più in fiducia. L’Inter, che aveva vinto 7 delle ultime 8, per lunghi tratti sembra anestetizzata, forse con la mente agli impegni importanti e pressanti di questo aprile da sogno.

L'Inter ha rischiato anche di vincerla, ma lo sprint fallisce per le parate di Maignan, decisivo su Zalewski e Mkhitaryan. Appuntamento il 23 aprile, quando gli Inzaghi sapranno se sono arrivati alle semifinali di Champions e magari avranno più chiaro il destino in campionato. Il Milan deve sfruttare queste due settimane per riguadagnare fiducia e migliorare la classifica che adesso è pesantemente deficitaria. Il ritorno promette di essere una finale anticipata, una partita senza domani, quelle che Inzaghi di solito non sbaglia. Ma se i ragazzi di Conceição giocheranno con questo spirito, niente sarà vietato. Infondo, contro l’Inter, il Diavolo non ha mai perso.