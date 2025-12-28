Mercato Milan: Gatti è sempre una pista per la difesa

Dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, il Milan punta ora a fare un nuovo innesto anche in difesa. E, come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, una pista da tenere d'occhio è sempre quella che porta a Federico Gatti della Juventus. Durante il mercato invernale, non è poi escluso che possa arrivare anche un esterno destro che possa dare ogni tanto il cambio ad Alexis Saelemaekers.

Durante la conferenza stampa di ieri alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona, Max Allegri ha assicurato che Ricci e Loftus-Cheek non si muoveranno a gennaio: "Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan. Loftus-Cheek? Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno. In queste 9 partite avremo bisogno di tutti, tutti dobbiamo avere l'obiettivo chiaro che è tornare a giocare alla Champions: arrivare tra le prime quattro non è semplice, non è complicato. Bisogna rimanere sempre in piedi qualsiasi cosa succeda e fare un passettino alla volta. Non sarà semplice ma solo cona la voglia, la convinzione e la determinazione possiamo farcela di arrivare all'obiettivo".