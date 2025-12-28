La Gazzetta in apertura: "Milan e Napoli, occhio alle trappole"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan e Napoli, occhio alle trappole". I rossoneri saranno impegnati alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas Verona e Max Allegri dovrà fare a meno ancora una volta a Rafael Leao, che non ha ancora superato il problema fisico rimediato qualche settimana fa contro il Torino. Senza Gimenez e Fullkrug che non può ancora giocare, tutto il peso dell'attacco milanista sarò sulle spalle di Christian Pulisic. Gli azzurri di Conte, invece, affronteranno in trasferta la Cremonese, una delle sorprese di questo campionato.
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona
Cremonese-Napoli
Bologna-Sassuolo
Atalanta-Inter
LUNEDI' 29 DICEMBRE
Roma-Genoa
