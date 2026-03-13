Gimenez sì, Gimenez no? Le ultime sul messicano verso Lazio-Milan

Gimenez sì, Gimenez no? Le ultime sul messicano verso Lazio-Milan
di Federico Calabrese

Il Milan tornerà in campo domenica sera, a Roma, per l'insidiosa trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per i rossoneri l'obiettivo è chiarissimo: vincere e sperare in un passo falso dell'Inter per alimentare i sogni scudetto. Intanto Max Allegri ha un dubbio da sciogliere.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si capirà domani se arriverà la prima convocazione per l’attaccante messicano Santiago Gimenez dopo uno stop lungo quattro mesi e mezzo. 