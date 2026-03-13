Verso Lazio-Milan: ballottaggio per sostituire Rabiot. E in attacco...

Verso Lazio-Milan: ballottaggio per sostituire Rabiot. E in attacco...MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10News
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria di misura, fondamentale, nel derby contro l'Inter, il Milan guarda alla trasferta di domenica in casa della Lazio. C'è l'obbligo di vincere per mantenere vivi i sogni scudetto, sperando in un passo falso dell'Inter. Max Allegri deve sciogliere qualche dubbio di formazione.

Chi sostituirà Rabiot? Come ricorda il Corriere dello Sport, uno tra Ricci e Jashari prenderà il suo posto. In attacco invece il tecnico livornese sta pensando di confermare la coppia Pulisic-Leao, ultime quattro sempre insieme dall’inizio.