Maignan sul suo percorso: "Non è stato facile, certe cose non si possono dimenticare"

Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Sul suo percorso: "Ho avuto un percorso non facile, ma a casa mia hanno fatto il massimo per darmi il meglio. Mia mamma ha lavorato tanto su di me. Certe cose non si possono dimenticare, sono ricordo che non andranno mai via. Ho cercato di lasciare indietro tutti i problemi, ora mia mamma è felice di me".