Maignan sul suo percorso: "Non è stato facile, certe cose non si possono dimenticare"
MilanNews.it
Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:
Sul suo percorso: "Ho avuto un percorso non facile, ma a casa mia hanno fatto il massimo per darmi il meglio. Mia mamma ha lavorato tanto su di me. Certe cose non si possono dimenticare, sono ricordo che non andranno mai via. Ho cercato di lasciare indietro tutti i problemi, ora mia mamma è felice di me".
Pubblicità
News
Maignan e la fascia da capitano: "Capitano e leader non lo diventi, nasci con una certa mentalità dentro"
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com