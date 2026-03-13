Maignan: "Devi avere una mentalità abbastanza cattiva per fare il portiere"

vedi letture

Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Sulla sua mentalità: "Siamo soli. Siamo noi come squadra e gli avversari. E dietro di noi i tifosi. Devi avere una mentalità abbastanza cattiva per fare il portiere, devi essere un po' matto. Ci sono alcune parole molto importanti per me: avere fede, avere disciplina nel lavoro, pazienza e umiltà. Quando giochiamo insieme possiamo ottenere grandi risultati. Disciplina vuol dire avere rigore, avere un modo di lavorare e non ignorare nulla. Non bisogna mai mollare, neanche nei momenti in cui sei giù. Umiltà perchè non devi mai dimenticare da dove vieni e i sacrifici che hai fatto per arrivare fino a qui. Se sono qui e sono capitano è perchè ho vissuto il mio passato. Nel mio passato ho incontrato diversi portieri con più talento, ma non avevano la mia testa e la mia determinazione. Ho avuto tanto sfide nella mia vita che mi hanno dato questa forza nella testa e questo ha fatto la differenza".