Maignan sul Milan: "Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia"

Maignan sul Milan: "Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Federico Calabrese

Nella giornata di oggi uscirà il documentario “Beyond the Magic”, che offre uno sguardo inedito sul percorso umano e professionale di Mike Maignan. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni del portiere francese:

Tra i tanti argomenti affrontato durante l'intervista dal portiere francese, anche gli inizi dell'avventura in rossonero: "Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia".