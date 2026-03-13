Fofana: "Rimonta scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci"

Youssouf Fofana, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste parole:

Sull'assist ad Estupinan nel derby: "Da due o tre anni mi sto allenando col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)".

Sui suoi inizi: "Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto 'diventerai un titolare del Milan che si gioca lo scudetto' ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni. Poi ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi".

Sulla corsa scudetto: "Se ci sono ancora possibilità scudetto? Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci".