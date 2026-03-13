Verso la Lazio, Gazzetta: "Onda rossonera a Roma. Arrivano 10mila tifosi per spingere il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista della trasferta del Diavolo di domenica sul campo della Lazio: "Onda rossonera a Roma. Arrivano 10mila tifosi per spingere il Milan". La formazione di Max Allegri sarà impegnata domenica sera all'Olimpico di Roma dove sono attesi tantissimi tifosi milanisti sugi spalti: il successo nel derby ha riacceso l'entusiasmo e il sogno scudetto, nella speranza di rivivere le emozione del 2022.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina