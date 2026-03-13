Maignan su chi lavora nel Milan: "Tutti devono essere trattati alla stessa maniera"
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Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:
Su chi lavora nel Milan: "C'è tanta gente che lavora con noi. Non posso passare senza salutarli. Sono delle piccole cose a cui io presto attenzione, tutti devono essere trattati alla stessa maniera. Mia mamma voleva sempre che pulissi le mie cose e lasciare tutto in ordine. Sono cresciuto così. Se non ho fretta pulisco io le mie cose, altrimenti mi aiutano i magazzinieri".
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