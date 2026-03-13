Verso Lazio-Milan: a sinistra Estupinan favorito su Bartesaghi
Il Milan ha proseguito anche oggi la sua preparazione a Milanello in vista della trasferta di domenica sera in casa della Lazio. Resta ancora aperto il ballottaggio a sinistra tra Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi, con il primo che sembra al momento favorito sull'italiano. In avanti si va verso la conferma della coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Lo riferisce Sky.
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
ore 20.45, Torino-Parma
SABATO 14
ore 15, Inter-Atalanta
ore 18, Napoli-Lecce
ore 20.45, Udinese-Juventus
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
