Verso Lazio-Milan: chi al posto di Rabiot? Più Ricci di Jashari

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Domenica sera in casa della Lazio, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver preso nl derby il suo quinto cartellino giallo in questo campionato. Chi giocherà al suo posto all'Olimpico? Ballottaggio aperto tra Samuele Ricci e Ardon Jashari, con il primo favorito. Lo riferisce Sky che aggiunge che l'altro dubbio di formazione è sulla fascia sinistra dove Pervis Estupinan è in vantaggio su Davide Bartesaghi. In avanti ci sarà ancora una volta dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao.

Questa, quindi, la probabile formazione del Milan per la gara contro la Lazio valida per la 29^ giornata di Serie A: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao.