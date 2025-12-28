Milan all'ora di pranzo. CorSera: "Leao, stop a sorpresa. Allegri: 'Dobbiamo essere attenti e cattivi'"

"Leao, stop a sorpresa. Allegri: 'Dobbiamo essere attenti e cattivi'": titola così stamattina il Corriere della Sera in vista dell'impegno di oggi alle 12.30 del Milan a San Siro contro l'Hellas Verona. Come annunciato ieri da Max Allegri in conferenza stampa, non sarà ancora una volta a disposizione Rafael Leao: "Ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità e preferisco lasciarlo a casa, non voglio giocatori a mezzo servizio". Durante l'allenamento di ieri a Milanello è stato lo stesso attaccante portoghese a rivolgersi direttamente al tecnico livornese, spiegandogli di avvertire ancora un leggero dolore quando accelera. E così in attacco, dove mancheranno anche Gimenez e Fullkrug, spazio a Pulisic e Nkunku dal primo minuto.

In merito alle difficoltà contro le piccole, Allegri ha spiegato: "Battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fa re la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all'avversario. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva".