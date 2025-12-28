Verso Milan-Hellas Verona: le probabili formazioni delle sue squadre

© foto di www.imagephotoagency.it
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan ed Hellas Verona per a gara valida per la 17^ giornata di Serie A in programma oggi alle 12.30 a San Siro: 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. 

HELLAS VERONA (3-5-2) Montipò; Nunez, Nelson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE 
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it