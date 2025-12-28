Alle 12.30 Milan-Hellas Verona. Il CorSport titola: "Nkunku, ultima chiamata"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Milan-Hellas Verona, gara valida per la 17^ giornata di Serie A che si giocherà oggi alle 12.30 a San Siro: "Nkunku, ultima chiamata". Complici le assenze di Leao, Gimenez e Fullkrug, a fare coppia con Pulisic sarà ancora una volta Christopher Nkunku, ancora a secco in questo campionato. Max Allegri e tutto l'ambiente rossonero si aspettano finalmente dei segnali positivi e soprattutto un gol.

Intervenuto ieri in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha dichiarato sul francese: "Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug è arrivato sorridente e contento di essere arrivato al Milan, l'ho visto molto volenteroso. Ha una settimana di allenamenti e poi il 2 ci sarà col Cagliari. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa. Fofana sta bene, gli altri stanno bene tranne Gimenez che sta facendo rieducazione alla caviglia".