Gazzetta: "Il Diavolo è Pulisic. Milan sulle spalle di Christian, capocannoniere e leader"
In vista di Milan-Hellas Verona di oggi alle 12.30, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Diavolo è Pulisic. Milan sulle spalle di Christian, capocannoniere e leader". Senza Rafael Leao, che ha ancora un fastidio quando scatta, il peso dell'attacco milanista sarà ancora una volta sulle spalle di Christian Pulisic, attuale capocannoniere stagionale del Diavolo con 9 reti e leader tecnico indiscusso della formazione di Max Allegri.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE 
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it