Gazzetta: "Il Diavolo è Pulisic. Milan sulle spalle di Christian, capocannoniere e leader"

In vista di Milan-Hellas Verona di oggi alle 12.30, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Diavolo è Pulisic. Milan sulle spalle di Christian, capocannoniere e leader". Senza Rafael Leao, che ha ancora un fastidio quando scatta, il peso dell'attacco milanista sarà ancora una volta sulle spalle di Christian Pulisic, attuale capocannoniere stagionale del Diavolo con 9 reti e leader tecnico indiscusso della formazione di Max Allegri.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it