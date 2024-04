CorSera - Non solo il Milan: su Zirkzee c'è anche l'Inter che però ha l’obiettivo della sostenibilità da inseguire che è incompatibile con la valutazione di 60 milioni

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il preferito della dirigenza del Milan per rinforzare l'attacco rossonero è Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, il quale viene accostato con insistenza anche all'Inter, ma il club nerazzurro ha l’obiettivo della sostenibilità da inseguire che è incompatibile con la valutazione di 60 milioni di euro del giocatore rossoblu.

Zirkzee è il preferito del management milanista per età, qualità tecniche e poi perchè conosce già bene il campionato italiano. In questa stagione con il Bologna, l'olandese classe 2001 ha segnato finora 12 gol in 34 partite.