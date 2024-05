CorSera - Un pareggio che vale come una sconfitta: il Milan non c'è più

Nel silenzio di San Siro a causa della protesta dei tifosi milanisti contro la società, ieri il Milan ha pareggiato 3-3 contro il Genoa: secondo il Corriere della Sera, però, si tratta di un pari che vale come una sconfitta. Il Diavolo non c'è più e questo finale di stagione si sta trasformando sempre più in un fil horror che sembra non finire mai. La squadra di Pioli non vince da ben sei partite: l'ultimo successo risale infatti allo scorso 6 aprile contro il Lecce.

Questo il tabellino di Milan-Genoa di Serie A:

MILAN-GENOA 3-3

Marcatori: 5’ Retegui (r), 45’ Florenzi, 48’ Ekuban, 72’ Gabbia, 76’ Giroud, 87’ aut. Thiaw

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (dal 80’ Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 80’ Adli), Reijnders; Chukwueze (dal 8’ Thiaw), Pulisic, Leão (dal 68’ Okafor), Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Terracciano, Pobega, Zeroli, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco (dal 86’ Cittadini), De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj (dal 74’ Strootman), Frendrup, Martin (dal 74’ Haps); Ekuban (dal 86’ Papadopoulos), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Sabelli; Bohinen, Ankeye. All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: 43’ Reijnders, 90’+4 Vasquez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.