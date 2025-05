Tuttosport sul futuro della panchina del Diavolo: "Sarri-Milan, ma..."

"Sarri-Milan, ma...": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in merito al futuro della panchina del Diavolo. Da qualche giorno sono in rialzo le quotazioni di Maurizio Sarri che potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto: senza le coppe e giocando quindi una volta alla settimana, l'ex tecnico di Lazio, Juventus, Napoli e Chelsea avrebbe tutto il tempo necessario per lavorare sulle sue idee di gioco che hanno bisogno di tempo per essere assimilate.

Ma il nome di Sarri non è l'unico su cui sta riflettendo il Milan: nella ristretta lista rossonera ci sono infatti anche Xavi e Vincenzo Italiano. C'è però prima da sciogliere il nodo del nuovo direttore sportivo, figura che è mancata parecchio in via Aldo Rossi nelle ultime stagioni. Igli Tare, con cui Sarri ha lavorato alla Lazio, è in risalita, ma occhio sempre a Tony D'Amico, il preferito dell'ed milanista Giorgio Furlani che punta a fare un ultimo tentativo per liberarlo dall'Atalanta.