DJ Ringo su Theo Hernandez: "Vuole giocare le coppe. Lo capisco se vuole andare via"

vedi letture

C'era anche DJ Ringo questa sera alla 12esima edizione del Memorial Claudio Lippi, in ricordo del giornalista rossonero che dodici anni fa perse la vita in un tragico incidente stradale.

Su Theo Hernandez: "Penso che Theo voglia giocare le coppe, è un giocatore di livello e si chiede qua per cosa può giocare. Lo capisco se vuole andare via. Domenica la scelta di Conceicao di tenere fuori Leao non l'ho capita. Anche i tifosi hanno le proprie colpe perché i tifosi quando è stato allontananto Maldini, dovevano ribellarsi. Adesso devono fare tutti ammenda, pure io. Faremo una stagione a giocarci il campionato. Ripeto, non voglio parlare di calcio ma di meritocrazia: quando fallisci e ti comporti male, te ne devi andare. Se fai il pizzaiolo e non sai capace a fare le pizze, te ne devi andare. Un giovane pensa che tanto questi agiscono come agiscono e la fanno sempre franca perché hanno il potere in mano. Cardinale, this Milan is like a shit"