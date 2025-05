Calamai analizza: "Se il Milan vuole riprendersi un suo ruolo nel calcio italiano deve operare una rivoluzione quasi totale"

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai si è così espresso sul Milan: "Il Milan non ha più bisogno di Conceicao. Una scelta sbagliata. Come era stato sbagliato puntare su Fonseca. Come non hanno funzionato molti dei quadri dirigenziali. Se il Milan vuole riprendersi un suo ruolo nel calcio italiano deve operare una rivoluzione quasi totale. Sarri può essere una figura giusta. Ma prima ancora di un nuovo allenatore serve un nuovo direttore operativo. Un uomo di calcio.

Di tutto, di più. Il Var ancora una volta protagonista, Inzaghi e Conte espulsi al Meazza e al Tardini, polemiche in dosi industriali ma, alla fine, il Napoli chiude questa domenica ad alta tensione con un punto di vantaggio. E nell’ultima giornata di campionato i partenopei ospiteranno al Maradona un Cagliari già salvo. Insomma, lo scudetto è nelle mani di Lukaku e compagni. Due sfide al cardiopalma. Il Napoli è stanco, fatica a imporre il proprio gioco. Con il Parma non è andato oltre un grigio pari. Ormai si gioca con i nervi più che con i muscoli.

A San Siro l’Inter passa per due volte in vantaggio con la Lazio e per due volte si fa recuperare. Il 2 a 2 arriva con un rigore che accende polemiche. Nell’ultimo turno i nerazzurri andranno a Como. Contro una delle rivelazioni del torneo. Ma il punto di ritardo sommato alla testa che potrebbe volare alla finale di Champions contro il Psg allontanano i nerazzurri dal titolo.

A una partita dal termine la Juve ha la qualificazione Champions in pugno. I gol di Nico Gonzalez e Vlahovic regalano un prezioso vantaggio alla squadra di Tudor. Che non incanta ma che almeno ci mette cuore e grinta. Resta il dubbio se la qualificazione per l’Europa che conta basterà a Tudor per avere la conferma anche per la prossima stagione".