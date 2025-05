Gazzetta: "Big da blindare. Il piano per Pulisic: al Milan fino al 2030. Muro per Reijnders"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Big da blindare. Il piano per Pulisic: al Milan fino al 2030. Muro per Reijnders". Christian Pulisic e Tijjani Reijnders sono state le uniche note positive della stagione rossonera. E in via Aldo Rossi vogliono blindare entrambi in vista della prossima stagione. Per l'attaccante americano, si pensare ad una proposta ancora più duratura rispetto a quella di cui si è parlato finora, dunque fino al 2030.

Il centrocampista olandese ha già prolungato nei mesi scorsi, ma negli ultimi giorni il Manchester City ha manifestato un fortissimo interesse nei suoi confronti ed è pronto a presentare presto un'offerta importante al Milan per l'ex AZ Alkmaar. L'idea dei dirigenti del Diavolo è comunque quella di provare a resistere al pressing degli inglesi perchè nei piani dei rossoneri c'è di ripartire sia da Pulisic che da Reijnders.