Allegri continua ad aspettare Dusan. Tuttosport: "Vlahovic-Milan, non è ancora finita"

vedi letture

Certi amori fanni giri immensi, poi ritornano. O almeno questo è quello che spera Max Allegri, che nonostante l'ingaggio di Victor Boniface (oramai prossimo), continua ad aspettare al Milan Dusan Vlahovic. Il serbo è l'attaccante allegriano per eccellenza, motivo per il quale a poco meno di 10 giorni dalla fine del calciomercato questa pista non è ancora tramontata.

A ribadire e dare speranza a questo scenario il colleghi di Tuttosport, che questa mattina hanno così titolato "Vlahovic-Milan, non è ancora finita". Il Diavolo tiene infatti ancora viva questa pista, ma tutto dipenderà non tanto dal club o dal giocatore, ma da Santiago Gimenez, la cui permanenza in rossonero non è poi più così scontata.