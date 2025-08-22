Giroud l'eccezione. La Gazzetta: "Da Origi a Morata, l'attacco non trova pace"

Da Filippo Inzaghi in poi l'attacco del Milan è rimasto spuntato. Fatta eccezione per Oliver Giroud, protagonista assoluto nella cavalcata scudetto del 2022, la maglia numero 9 rossonera (ma non solo) non ha più avuto proprietari in grado di onorarla al massimo. Mattia Destro, André Silva, Gonzalo Higuain, Piatek, Luka Jovic, comprendendo ovviamente anche i vari Pietro Pellegri, Mario Mandzukic, Alvaro Morata e Divock Origi.

Giocatori sì di qualità ma non all'altezza del Milan, che più di 13 anni dopo l'addio di Inzaghi è nuovamente alla ricerca di un attaccante che possa garantirgli un certo numero di gol a stagione. Questo potrebbe essere Victor Boniface, in arrivo dal Bayer Leverkusen, ma sul reparto offensivo del Diavolo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Da Origi a Morata, l'attacco non trova pace", nella speranza che le cose con il nigeriano vadano diversamente.