Domani inizia la Serie A. Tuttosport: "Pulisic con Gimenez. Modric? Con calma"
Manca sempre meno all'inizio della Serie A, con il Milan che nella serata di domani ospiterà la nuova Cremonese di Davide Nicola per la prima giornata di campionato. Attorno alla formazione di Max Allegri si sono create delle aspettative importanti dopo un calciomercato da protagonista, che vedrà comunque particolarmente attiva la società rossonera anche in questi ultimi 10 giorni.
Tornando a questioni di campo, tra l'infortunio di Leao e condizioni non ancora al massimo, le scelte del tecnico toscano domani contro la Cremonese potrebbero essere obbligate, o meglio, scontate. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che con ogni probabilità in attacco ci sarà "Pulisic con Gimenez", che prenderà il posto del 10 portoghese, mentre "Modric? Con calma", visto che il Pallone d'Oro 2018 deve ancora trovare la sua forma migliore.
