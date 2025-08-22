Milan, possibili altri colpi. Il CorSport: "Si valutano un altro attaccante e un difensore"
Dopo ben 7 acquisti, 8 se dovesse arrivare anche Victor Boniface, il calciomercato del Milan potrebbe regalare a tifosi e Max Allegri altre due gioie. Il tecnico toscano si è sempre detto entusiasta dei giocatori a disposizione, ma è normale che con innesti di esperienza e qualità le cose potrebbero venire prima e diventare più semplici.
Ed è un po' quello che starebbe cercando di fare il Milan, che dopo Victor Boniface starebbe pensando ad altri due rinforzi. Scrive infatti Il Corriere dello Sport che "Si valutano un altro attaccante e un difensore" per completare la rosa, giocatori che potrebbero tanto essere ripieghi quanto titolari del nuovo Diavolo targato Max Allegri.
di Luca Serafini
