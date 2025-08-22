Gimenez, tocca a te. La Gazzetta: "Partenza super. Subito l'occasione per tenersi il Milan"
Nonostante abbia messo a referto un assist, quella contro il Bari non è stata la migliore prestazione di Santiago Gimenez da quando veste la maglia del Milan. A dirla tutta le cose non sono decisamente andate secondo i piani, con il messicano intenzionato a cambiare la sua storia in rossonero e scalare le gerarchie nello scacchiere di Massimiliano Allegri, nonostante la forte candidatura di Rafael Leao a prima punta e l'arrivo oramai prossimo di Victor Boniface.
Di Gimenez La Gazzetta dello Sport parla così questa mattina "Partenza super. Subito l'occasione per tenersi il Milan", anche perché tra Cremonese e Lecce il Bebote può mettersi nelle condizioni di segnare e far ricredere tutti coloro i quali hanno mosso delle critiche nei suoi confronti. Certo, la forma non sarà ancora la migliore, ma un giocatore dalle sue qualità deve fare la differenza, a prescindere da tutto.
