La lezione dei buoni maestri. Il CorSera: "Modric esempio e stimolo per Jashari"

L'ingaggio da parte del Milan di Luka Modric non è stato casuale, ma mirato, voluto, con l'intento e l'obiettivo di portare esperienza e mentalità vincente all'interno di uno spogliatoio che nella passata stagione ha fatto tanta difficoltà.

E già qualcosa si starebbe cominciando ad intravedere sotto questo aspetto, come confermato anche da tutti i nuovi ragazzi, che in sede di presentazione hanno parlato di un ambiente sereno e spogliatoio molto affiatato. Fra questi anche Ardon Jashari, che nel corso della sua conferenza stampa non ha potuto fare altro che elogiare e parlare di Luka Modric, idolo di infanzia e fonte di ispirazione. E non a caso proprio di questo ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, titolando "Modric esempio e stimolo per Jashari", che al fianco di un campione come il croato può davvero incidere il suo nome tra i più grandi del calcio europeo, anche perché i presupposti sembrerebbero esserci tutti.