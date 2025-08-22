Milan defilato, resta il Napoli. La Repubblica: "Hojlund a tutti i costi, servono 50 milioni"

Con l'arrivo oramai prossimo di Victor Boniface il Milan si è tirato fuori dalla corsa a Rasmus Hojlund. Per settimane il danese è stato uno dei nomi più caldi per l'attacco, ma le condizioni alle quali si sarebbe dovuta chiudere l'operazione con il Manchester United non sono state ritenute favorevoli dal Diavolo, che ha sfruttato l'occasione virando immediatemente sul nigeriano del Leverkusen.

Adesso per Hojlund resta in corsa il solo Napoli, che nelle prossime ore tornerà a sentirsi con i rappresentanti del calciatori per cercare di trovare un accordo. In merito a quest'operazione La Repubblica ha così scritto questa mattina "Hojlund a tutti i costi, servono 50 milioni", ma i campioni d'Italia saranno disposti ad investire tale cifra sul danese dopo averne sborsati quasi 35 per Lucca? Ne vale così tanto la pena?