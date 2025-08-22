Il Milan definisce l'ingaggio di Boniface. Il CorSera: "Per lui visite super accurate"

Dopo aver raggiunto quello con il Bayer Leverkusen nella giornata di ieri il Milan si è accordato anche con Victor Boniface e i suoi agenti. La trattativa la potremmo definire pressoché chiusa, anche se i fini della firma saranno cruciali le visite mediche alle quali si sottoporrà il centravanti nigeriano nelle prossime ore.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera che "Per lui visite super accurate", anche perché stiamo parlando di un giocatore che è stato operato per ben due volte al crociato ai tempi del Bodo Glimt, e che per infortunio ha saltato più di 100 partire in carriera.