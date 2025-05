La Gazzetta sul Milan: "Prima la scelta del ds, poi il tecnico"

"Prima la scelta del ds, poi il tecnico": titola così La Gazzetta dello Sport in merito ai prossimi passi del Milan che deve ripartire subito dopo la fallimentare stagione che si concluderà sabato con l'ultimo match di campionato contro il Monza. La ricostruzione del Diavolo passa prima di tutto dalla scelta del nuovo direttore sportivo e poi da quella del nuovo allenatore che prenderà il posto in panchina di Sergio Conceiçao.

Per quanto riguarda il nuovo ds, al momento in pole sembra esserci Lee Congerton, ex dirigente dell'Atalanta ora in Arabia Saudita all’Al-Ahli, ma non possono essere escluse altre soluzioni come per esempio Igli Tare, che ha già incontrato due volte l'ad milanista Giorgio Furlani, oppure quelle soluzioni legate a dirigenti che al momento sono sotto contratto con altre squadre, vale a dire D’Amico (Atalanta), Manna (Juventus) e Sartori (Bologna). A seguire verrà scelto il nuovo allenatore: i rossoneri stanno seguendo con attenzione quello che succede tra Vincenzo Italiano e il Bologna, così come Massimiliano Allegri.