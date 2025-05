Nuovo ds Milan: in rialzo le quotazioni di Tare. E' vicino all'accordo con Furlani

La telenovela sul nuovo direttore sportivo del Milan si arricchisce di una nuova puntata e chissà che non possa essere finalmente il preludio ai titoli di coda di questa vicenda che sta andando avanti ormai da mesi: Igli Tare, attualmente libero e disponibile a firma immediatamente, è tornato ad essere il nome più caldo e le sue quotazioni sono in netto rialzo. Le parti sono vicine e nei prossimi giorni si potrebbe chiudere l'affare.

Nei giorni scorsi, intervistato da La Stampa in merito all'ipotesi di un suo futuro in rossonero, Tare aveva dichiarato: "Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato".