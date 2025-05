Theo, rinnovo solo al ribasso. Se non accetta due strade: via in estate o permanenza in “stile Calabria”

Il caso di rinnovo più spinoso in casa rossonera è certamente quello che riguarda Theo Hernandez, il cui attuale contratto con il Milan scade nel 2026. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ora il prolungamento del francese sarebbe possibile solo al ribasso rispetto ai 4,5 milioni dello stipendio attuale. Se il giocatore non fosse d'accordo, gli scenari sarebbero due: o la cessione in estate, anche se per il momento non sono arrivate offerte concrete a Casa Milan, oppure la permanenza in “stile Calabria”, cioè senza il posto da titolare assicurato per poi salutare a zero nel 2026.

Ai microfono di Sky, l'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha commentato così il futuro di Theo Hernandez: "Theo lo terrei per forza. Vedo la stessa stagione che è successa al mio Napoli nel secondo anno con Ancelotti: un anno di merda, vincendo la coppa che ci ha salvato. Abbiamo tenuto la stessa squadra e siamo arrivati secondi. Io terrei la stessa squadra e metterei giocatori ma anche società davanti alle sue responsabilità. La società si deve fare due domande, poi la rosa è da tenere così aggiungendo uno o due giocatori".