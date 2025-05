Milan, Sarri favorito per la panchina. Ma c'è il nodo ds: sale Tare, ma Furlani non dimentica D'Amico

Ancora qualche giorno e poi si potrà finalmente mettere la parola fine alla stagione del Milan che è stata fallimentare e disastrosa. Poi sarà il momento della ricostruzione e il tutto passerà soprattutto dalla scelta di due figure, vale a dire quelle del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Sono due decisioni che il club rossonero non può assolutamente sbagliare e per questo sono in corso riflessioni profonde in via Aldo Rossi.

SARRI FAVORITO - Come riferisce stamattina Tuttosport, per quanto riguarda il futuro della panchina milanista, negli ultimi giorni sono tornate a salire le quotazioni di Maurizio Sarri, attualmente senza squadra: l'ex Lazio potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto perchè senza le coppe avrebbe tutto il tempo per lavorare sulle sue idee di calcio che necessitano di tempo per essere assimilate. Al momento, sembra essere lui il favorito a prendere il posto di Sergio Conceiçao, ma non è l'unico nome in lista: restano in corsa, infatti, anche Xavi e Vincenzo Italiano.

NODO DS - Ma prima dell'allenatore c'è un'altra scelta che il Milan deve fare e cioè trovare il nuovo direttore sportivo, figura che è mancata moltissimo nelle ultime stagioni. Nelle scorse ore sono tornate ad alzarsi le quotazioni di Igli Tare, ma anche in questo caso non è l'unico profilo su cui sta riflettendo l'ad rossonero Giorgio Furlani, il quale vorrebbe fare un ultimo tentativo per Tony D'Amico dell'Atalanta che è sempre stato in cima alle sue preferenze. Non sarà però facile convincere i bergamaschi a lasciarlo partire.