Milan, ecco il piano per blindare Pulisic. City-Reijnders: il Diavolo farà muro

Nella stagione fallimentare del Milan ci sono state però anche due note positive, vale a dire Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, cioè gli unici giocatori ad aver avuto un ottimo rendimento per tutta la stagione. Non è un caso che sono anche i due rossoneri che hanno segnato più gol in questa annata sportiva. La volontà del Diavolo è ovviamente quella di ripartire da loro in vista della prossima stagione.

RILANCIO FINO AL 2030 - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è in trattativa da tempo con l'americano per il rinnovo di contratto. Nei mesi scorsi era stata preparata una bozza di accordo per il prolungamento fino al 2029 con aumento dell’ingaggio da 4 a 5 milioni di euro all'anno, ma la firma non è ancora arrivata. Il club milanista non vuole assolutamente perderlo e quindi è intenzionato a rilanciare nelle prossime settimane con una proposta di rinnovo fino al 2030.

MURO MILAN - Reijnders ha invece già prolungato nei mesi scorsi il suo contratto con il Diavolo fino al 2030. Il problema è che su di lui è piombato il Manchester City che vorrebbe prenderlo come erede di Kevin De Bruyne. Per ora in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna offerta ufficiale, ma i rossoneri non hanno nessun intenzione di cedere il centrocampista olandese e faranno muro se dall'Inghilterra dovessero arrivare delle proposte per l'ex AZ Alkmaar. Il nuovo Milan ripartirà da Pulisic e Reijnders, gli indiscutibili leader tecnici della formazione milanista.