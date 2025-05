Rocchi: "La gomitata di Beukema a Gabbia in Milan-Bologna era da rosso"

vedi letture

Nel corso della puntata di Open VAR su DAZN, il designatore Gianluca Rocchi ha analizzato il penultimo turno di Serie A dal punto di vista arbitrale. Si parte con l'errore in Bologna-Milan di Coppa Italia sulla gomitata di Beukema a Gabbia, non sanzionata ma uguale a quella sanzionata col rosso di Santi Gimenez a Mancini in Roma-Milan: "Un fallo a palla lontana, un gesto non bello alle spalle dell’arbitro. Una chiamata corretta, forse abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto noi, forse non sono stato così chiaro io. Questa è la strada da seguire, l’abbiamo fatto in Lazio-Juve. L’intensità in questi casi non sempre può essere pesata. Questi gesti vanno disincentivati. Beukema-Gabbia era da rosso. andava punito il gesto. Era meno intenso, ma conta poco".

Si prosegue sul rigore dato e po tolto agli azzurri nel finale di Parma-Napoli: "Il rigore è da concedere, il difensore va sull’uomo. La revisione sull’azione viene proposta in maniera corretta. Dalle clip si percepisce la tensione che c’è in campo. La lavorazione del VAR è precisa dal punto di vista procedurale e tecnico. Il tocco di mano di Balogh non è punibile. Mentre se il pallone fosse finito sul braccio destro sarebbe stato da rigore".

Infine, una battuta sul rigore dato in Inter-Lazio per fallo di Bisseck. "Allarga il gomito probabilmente in maniera istintiva, verso il pallone. Siamo di fronte a un calcio di rigore da concedere, l’interpretazione del fallo di mano è corretta. La posizione di Chiffi non è delle migliori in campo".