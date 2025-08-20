Stramaccioni: "Inter, Juventus, Milan e Roma devono ancora rifinire il mercato"

Andrea Stramaccioni, allenatore, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport:

Sabato scatta il campionato: chiuda gli occhi e ci dica che cosa vede.

"Una partenza forte. Tutte le big, sulla carta, hanno l’occasione di aggredire subito la Serie A e cominciare col piede giusto. Scorrendo il calendario, Roma-Bologna è l’unico scontro diretto tra due delle prime otto dello scorso campionato".

Ha parlato di tre big da completare: chi si è mosso meglio sul mercato finora?

"Non ricordo una stagione con così tante squadre incomplete alla vigilia della prima giornata. Guardando le rose attuali, vedo il Napoli davanti a tutti: si è mosso bene e coi tempi giusti. Inter, Juventus, Milan e Roma devono ancora rifinire il mercato. Mi è piaciuto quello del Bologna e trovo molto interessante la Fiorentina di Pioli. Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri senza coppe potrà lavorare forte. Ottimo il colpo Simeone al Torino. E che bello il Como di Fabregas…".

Il Napoli ha perso Lukaku. Quanto inciderà?

"Tantissimo. Chi pensa che Lucca sia un alter ego di Lukaku sbaglia. Lorenzo ha qualità importanti ma diverse: ama i cross e gli spazi. Romelu, invece, caratterizza l’attacco del Napoli per la sua capacità di fare il pivot spalle alla porta, uno stile che i centrocampisti di Conte e il nuovo arrivato De Bruyne conoscono a memoria. E poi la sua personalità carismatica era uno dei punti di forza dello spogliatoio".