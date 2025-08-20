MN - Dusi: "Giusto che Boniface cambi aria. Giocatore che patisce la concorrenza"

Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Cosa ti colpisce di lui?

"È un giocatore che abbina fisico e tecnica. In progressione è notevole, davvero difficile da contenere nell'uno contro uno".

Eppure il Leverkusen dopo due anni decide di privarsene

"Giusto che cambi aria. Credo che sia un giocatore che patisce la concorrenza. Finché era insostituibile era un toro. Quando è sceso nelle gerarchie ha perso tanto, ha sofferto la concorrenza. Ed è un peccato, perché ha delle caratteristiche tecniche mostruose".

