MN - Dusi: "Boniface deve lavorare a livello mentale. È un cavallo pazzo"
Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Ecco le sue parole a MilanNews.it
Il Leverkusen dopo due anni decide di privarsene
"Giusto che cambi aria. Credo che sia un giocatore che patisce la concorrenza. Finché era insostituibile era un toro. Quando è sceso nelle gerarchie ha perso tanto, ha sofferto la concorrenza. Ed è un peccato, perché ha delle caratteristiche tecniche mostruose".
Il punto debole è quindi mentale
"A livello mentale però deve lavorare. Diciamo che è un cavallo pazzo, che ti dà tanto ma può crearti allo stesso modo dei problemi. In Germania si è parlato tanto della sua attitudine, diciamo che di testa va gestito. Certamente deve sentire la fiducia".
