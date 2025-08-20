Dybala allontana il Boca e conferma di voler restare alla Roma
"Il Boca Juniors? No, ho un contratto con la Roma. Quindi per ora niente, poi tra poco comincia il campionato e la stagione terminerà con il Mondiale ". Così Paulo Dybala collegatosi nel podcast dove partecipa anche la moglie Oriana Sabatini. "Farò le grigliate a Roma", aggiunge scherzando perché poco prima gli era stato proprio chiesto del come mai fosse famoso nel club per l'asado. "L'anno scorso ne ho fatte tante, vediamo quest'anno - continua - . Purtroppo abbiamo perso uno degli amici (Leandro Paredes, ndr) su cui contavamo molto, quindi probabilmente farò meno grigliate. Ma sicuramente ne faremo qualcuna". (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
