Tra Bologna e Milan. La Gazzetta in prima pagina: "E Italiano ci pensa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "E Italiano ci pensa". Sono giorni di riflessione per il tecnico che è diviso tra il rinnovo con il Bologna e il grande salto sulla panchina del Milan. Il club rossoblu punta a convincerlo a restare mettendo sul piatto un nuovo contratto da 2,5 milioni di euro, 300 mila euro in più rispetto all'attuale stipendio. Dall'altra parte però c'è Diavolo che è in attesa, ma non è un mistero che stia pensando anche a lui per la panchina del prossimo anno.

Ieri, Italiano ha ricevuto il Premio "Bulgarelli Number 8" come miglior allenatore della Serie A e margine dell'evento ha parlato così del suo futuro: "Oggi non si parla di queste cose qua. A parte che con la società c'è un rapporto fantastico, poi ci siamo visti un po' di tempo fa rimanendo d'accordo che a bocce ferme ci saremmo seduti e avremmo discusso del futuro. Con calma, con tutta serenità lo faremo. Ora pensiamo a gioire".