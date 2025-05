QS: "Rinascita Milan. Nuovo pressing sul ds D'Amico"

Intanto il Milan, una delle big più deluse della stagione, rimasto senza Europa punta alla rinascita e torna in pressing sul direttore sportivo D'Amico (Atalanta). "Rinascita Milan. Nuovo pressing sul ds D'Amico" è il titolo odierno del Quotidiano Sportivo. Nel club di Via Aldo Rossi poi va sistemato il discorso allenatore e l'uscita di Sergio Conceicao, mentre i pezzi pregiati presenti in rosa potrebbero andarsene o alcuni essere sacrificati per sopperire alle mancanze economiche ingenti e derivanti dalle coppe europee.

Il dt Geoffrey Moncada, intervistato da DAZN prima di Roma-Milan, ha dichiarato: "Furlani ha definito fallimentare la stagione del Milan? Sono d’accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi”.