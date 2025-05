Il Milan in prestito: Morata vince due titoli, Saelemaekers ci fa capire quanto può essere utile

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Osserva i suoi compagni di squadra battere il Bologna e mantenere vive le speranze di qualificazione a una competizione europea.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 35

Reti: 5

Assist: 7

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino torna titolare, a qualificazione Champions acquisita. Gioca poco più di un'ora e la stampa francese gli dà una sufficienza stiracchiata. Per ", sito e Phocéen", sito che segue l'OM 24 ore al giorno, questo è il giudizio nei confronti di Bennacer: "Prestazione soddisfacente, grazie alle sue qualità tecniche, spesso preziose contro il centrocampo del Rennes. Pulito fino alla sua uscita allo scoccare dell'ora".



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 12

Reti: 0

Assist: 2

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Ennesima panchina, ma nella sfida delicata contro il Monza viene gettato nella mischia al ritorno dagli spogliatoi. Clamoroso il suo impatto sulla partita. Nel giro di 2 minuti colpisce la traversa e poi deposita in rete con grande freddezza e precisione un assist al bacio di Fazzini. Decisivo. E si è anche sbloccato, quattro mesi dopo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 42

Reti: 7

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Il suo campionato è finito con l'espulsione rimediata contro la Lazio. La Juventus dovrà cercare di qualificarsi in Champions League senza di lui. Appuntamento al Mondiale per Club.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 39

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Parte dalla panchina, subentra al 31' a un compagno infortunato. Rimedia un cartellino giallo e si vede annullare un gol nei minuti di recupero per fuorigioco. Non segna dal 20 febbraio.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 41

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

La sua settimana è stata esattamente l'opposto di quella del Milan. Mentre i rossoneri perdevano a Roma la finale di Coppa Italia, lo spagnolo vinceva la Coppa di Turchia, giocando la mezz'ora finale contro il Trabzonspor (vittoria 3-0). Domenica è arrivata la vittoria del campionato, altro 3-0, questa volta contro il Kayserispor e altra mezz'ora da subentrato. Un double vinto da gregario, ma sicuramente una settimana migliore rispetto a quella vissuta dai milanisti. E, considerando la sua vittoria (sempre da riserva) in Supercoppa Italiana a gennaio col Milan, lo spagnolo chiude la stagione con un originalissimo Triplete.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 15

Reti: 6

Assist: 3

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Un affaticamento muscolare lo tiene fuori dalla trasferta di Parma. Figura assolutamente marginale nel Napoli: ultima presenza il 16 marzo contro il Venezia dove ha giocato gli ultimi 14 minuti. Complessivamente sono 36 i minuti giocati spalmati in quattro apparizioni da subentrato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Il difensore è titolare inamovibile e la sua squadra è approdata alle semifinali del campionato argentino, dove se la vedrà contro l'Independiente. Nel successo ai quarti di finale contro il Rosario Central (1-0), Pellegrino si è meritato un 7.5 da "Olé".

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 23

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Assieme all'altro ex rossonero ci alza di fatto la Coppa Italia in faccia. A Roma entra al 70': Avrà anche una certa emozione nell'affrontare quei colori con i quali è cresciuto da calciatore. Riesce comunque a mascherarla, per aiutare nella resistenza contro gli assalti finali. Solo panchina nell'ultima di campionato a Firenze.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 29

Reti: 4

Assist: 3

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Schierato titolare contro il Milan, nel successo dei giallorossi che sanciscono l'addio alle coppe dei rossoneri. Il belga è molto intraprendente, crea scompiglio ovunque giochi, sia sulla fascia, sia più centralmente. Fa capire a tutti che l'anno prossimo bisognerebbe averlo in rosa. Chissà quale maglia vestirà.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 30

Reti: 6

Assist: 6

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Titolare nella sfida chiave per la salvezza contro il Monza, il colombiano fa sentire la sua presenza sui tentativi del Monza di riaprire la gara nel secondo tempo. Fondamentale la parata su Caldirola nel finale.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 33

Reti subite: 45

Clean sheet: 6

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Titolare contro l'Empoli, tiene bene il campo nel primo tempo, ma nella ripresa si trova in difficoltà quando l'avversario alza l'intensità del pressing. L'ultima di campionato sarà a San Siro contro il suo Milan.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 1