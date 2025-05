Quanto perde il Milan senza le Coppe europee? Ecco la cifra folle

vedi letture

La disastrosa stagione del Milan si è conclusa nel modo peggiore possibile, vale a dire senza la qualificazione dei rossoneri ad una competizione europea. Uno smacco non indifferente per il Diavolo la cui storia è da sempre legata all'Europa ed in particolare alla Champions League che viene spesso definita come "la casa del Milan". Il prossimo anno, però, non sarà così e non lo saranno nemmeno l'Europa League e la Conference League perchè la squadra milanista non parteciperà nemmeno a queste competizioni. Oltre che dal punto di vista sportivo, non partecipare a nessuna coppa europea è un grave danno anche dal punto di vista economico. Ma quanto perde il Milan senza l'Europa? Il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) analizza nel dettaglio a quanto ammontano gli introiti che non entreranno nelle casse di via Aldo Rossi per le tre competizioni europee.

CHAMPIONS LEAGUE - Si tratta ovviamente della competizione più ricca e dunque stiamo parlando della cifra più grande tra le tre. In questa stagione, la massima competizione europea per club ha portato in dote poco meno di 60 milioni di euro, ai quali si aggiungono tra i 19 e i 20 milioni netti di ricavi per le cinque gare casalinghe tra girone e playoff. Quindi, nella prossima stagione dovrebbero mancare circa 80 milioni di euro (senza contare i bonus per i risultati, ranking storico e market pool).

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE - Il prossimo anno, però, il Milan non sarà fuori solo dalla Champions League, ma anche dall'Europa e della Conference League. Ovviamente stiamo parlando di competizioni "minori" e di conseguenza di perdite più basse, ma si tratta comunque di introiti che avrebbero fatto comodo al Diavolo. Accedere all’Europa League avrebbe portato in dote almeno 13 milioni di euro di partenza, ai quali aggiungere le quattro partite casalinghe del girone e con la possibilità di progredire nella competizione (raggiungere la finale può valere fino a 35 milioni di euro, a cui sommare il bonus per la vittoria e per la qualificazione alla Supercoppa europea). Per quanto riguarda la Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza, il Chelsea finalista ha incassato oltre 20 milioni di euro, a cui vanno aggiunti poi i ricavi per le partite casalinghe del girone (tre e non quattro).