Nuovo ds Milan: Lee Congerton in pole, ma non possono essere escluse altre soluzioni

In casa rossonera continua la ricerca del nuovo direttore sportivo, con il casting che sta andando avanti ormai da diversi. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, al momento in pole sembra esserci Lee Congerton, ex dirigente dell'Atalanta ora in Arabia Saudita all’Al-Ahli, ma non possono essere escluse altre soluzioni come per esempio Igli Tare che ha già incontrato due volte l'ad milanista Giorgio Furlani. Da non scartare a priori però neppure le soluzioni legate a dirigenti che al momento sono sotto contratto con altre squadre come D’Amico (Atalanta), Manna (Juventus) e Sartori (Bologna).

Nelle scorse ore, è circolato un nuovo nome per il ruolo di ds del Milan, vale a dire quello di Lee Congerton, 51enne gallese, oggi all'Al-Ahli ed ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport dell'Atalanta. In merito a questa indiscrezione di mercato, Geoffrey Moncada, attuale dt rossonero, ha dichiarato a DAZN prima di Roma-Milan: "Lee Congerton? Non lo conosco, non ho sentito questo rumor. Non posso dire nulla su di lui”.